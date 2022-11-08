Перед поєдинком чемпіонату Іспанії Осасуна – Барселона у Памплоні сталася сутичка між уболівальниками обох команд.

За кілька годин до початку гри Осасуна – Барселона кілька фанатів каталонців напали на своїх опонентів. Вони були озброєні ножами та бейсбольними битами, повідомляє Cope.

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Інцидент трапився в одному з барів Памплони. Внаслідок нападу троє чоловіків отримали травми і були госпіталізовані до однієї з лікарень міста.

Осасуна відреагувала на такі дії заїжджих гостей. "Наш клуб рішуче засуджує насильницькі дії, вчинені ультрас ФК Барселона. Ми висловлюємо солідарність із постраждалими та заявляємо про свою категоричну опозицію будь-яким ознакам насильства, расизму, ксенофобії та нетерпимості у спорті", – йдеться в заяві клубу.

Нагадаємо, Барселона у випадку перемоги піде на зимову перерву лідером чемпіонату Іспанії. "Синьо-гранатові" випереджають Реал на 2 очки.