Програму 9-го туру Ла Ліги відкривав між командами з передмістя Мадриду – Райо Вальєкано приймав Хетафе. Обидва колективи йшли у другій половині таблиці, однак гіршою ситуація була у гостей. Вони зазнали двох поразок поспіль і тримались всього в одному очку від зони вильота, тож сьогодні нічия їх не влаштовувала.

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Втім, для перемоги підопічні Кіке Санчес Флореса зробили замало. Вони провели всього 6 ударів, а сумарна їхня гострота потягнула всього на 0,39 очікуваних голів. Райо домінував в обох таймах, володіючи м'ячем 64% ігрового часу й завдавши 14 пострілів.

Тим не менш, господарям ніяк не вдалося протиснути міцний оборонний блок Хетафе. Дві третини ударів пройшли з далекої дистанції, причому велика частина летіла десь метрів з 30-35-ти. Деякі з них були гострими, але загальна гострота становила 0,46 xG. Ще 0,79 xG команда Андоні Іраоли вибила з пенальті, який вдалося заробити на початку другого тайму, однак Трехо з позначки не зміг переграти голкіпера.

Цей епізод став єдиним у матчі, який статистичні портали записали в явні гольові моменти. Нічого цікавішого футболісти не створили. У підсумку, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Райо Вальєкано набрав 11 очок і залишився на десятій позиції, а Хетафе з 8 заліковими балами піднявся на чотирнадцяту позицію – хоча навряд чи він там протримається до понеділка.

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