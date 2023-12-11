"Те, що робить Жирона, заслуговує на повагу. Вони вже відірвалися від нас на сім очок. Це заслужено, вони – дивовижна команда.

Барселона – Жирона – 2:4 – Довбик і Циганков долучились до розгрому "блаугранас"

Жирона демонструє чудовий футбол. Вони сміливо діють, вони грають, а не просто розігрують м'яч. Приємно дивитися на їхній футбол

Жирона – лідер чемпіонату, але гра була рівною. Ми завдали 31 удар, і наша перемога теж була б справедливою. Але у суперника чудовий проект, гарна команда.

Це важкий удар для нас, але це наша реальність. Барселона все ще будується. Іноді треба зробити крок назад, щоб зробити два вперед. Грали ми непогано, але результат незадовільний і скоротити відставання не вдалось – все вирішилося в деталях. У нас були проблеми з ефективністю, і нас підвели помилки в обороні. Декілька днів тому ми не пропустили від Атлетіко, а цього разу одразу 4 голи...

Думаю, що ми продовжимо йти нашим шляхом, нічого нас із нього не зрушить", – цитує Хаві Marca.

Нагадаємо, Жирона розбила Барселону з рахунком 4:2 (перший гол оформив дует українців) і стала одноосібним лідером Ла Ліги (на 2 очки випереджає Реал).

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