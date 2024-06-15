Склад учасників Другої ліги може поповнитись ще двома клубами, повідомляє Sportarena.

Карпати втратили команду у Другій лізі – відома доля дублю "левів"

За інформацією джерела, ФК Ужгород та одеський Титан оскаржили рішення Комітету атестації клубів УАФ не видавати їм атестат на участь у сезоні Другої ліги 2024/25. Апеляції на цю мить перебувають у стадії розгляду.

Нагадаємо, раніше ПФЛ офіційно оголосила список з 23-х команд, які виступатимуть у третьому за силою дивізіоні і будуть розбиті на дві групи за регіональним принципом. До Групи А увійшли Вільхівці, Верес-Ізотоп-2, Куликів, Нива Вінниця, Полісся-2, Пробій, Скала 1911, Ревера 1908, Реал Фарма, Рух-2 та Нива-2 (Тернопіль). Групу Б склали Ворскла-2, Гірник-Спорт, Колос-2, Кремінь, Лівий берег-2, Локомотив, Металіст 1925-2, Олександрія-2, Тростянець, Чайка, Чернігів та Металург. Базовий день початку змагань – 5 серпня.

До слова, у сезоні 2023/24 у Другій лізі стартували 15 команд, однак до фінішу прийшли лише 13 колективів (ВАСТ та МФК Металург-2 знялись з турніру).

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