Жирона здобула перемогу над Барселоною у 16 турі чемпіонату Іспанії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Довбик і Циганков вийшли у стартовому складі на матч проти Барселони. Українці організували перший гол у ворота команди Хаві.

Жирона з голом Довбика-Циганкова влаштувала побоїще Барселоні – українці повертаються на вершину Ла Ліги

Циганков класно пройшов по флангу, а Довбик потужно пробив і м'яч опинився у сітці. На цьому голи в матчі не закінчилися. Барселона відновила рівновагу, але Жирона зуміла вийти вперед ще до перерви. У другому таймі команда Мічела ще двічі засмутила суперника.

Жирона очолила турнірну таблицю Ла Ліги з 41 балом. Реал відстає на два очки. Барселона перебуває на четвертій сходинці з 34 пунктами.