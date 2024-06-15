"Усі суперники на Євро дуже міцні, і збірна Румунії не дарма посіла перше місце у своїй відбірковій групі.

Румунії пророкують виліт з Євро-2024 у разі поразки Україні – команді Реброва чинитимуть божевільний опір

Тому ми з повагою ставимося до неї та інших команд у групі, але нам потрібно насамперед зосередитись на своїй грі.

У Румунії вистачає яскравих гравців. Майже всі грають за кордоном, у хороших клубах, тому я з великою повагою ставлюсь до суперників", – цитує Реброва офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, поєдинок між Україною та Румунією відбудеться 17 червня у Мюнхені. Початок матчу о 16:00.

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