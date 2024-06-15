Ребров оцінив силу Румунії перед дуеллю на Євро-2024: "Не дарма вона посіла перше місце у своїй групі"
Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився думками щодо першого суперника "синьо-жовтих" на чемпіонаті Європи.
"Усі суперники на Євро дуже міцні, і збірна Румунії не дарма посіла перше місце у своїй відбірковій групі.
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Тому ми з повагою ставимося до неї та інших команд у групі, але нам потрібно насамперед зосередитись на своїй грі.
У Румунії вистачає яскравих гравців. Майже всі грають за кордоном, у хороших клубах, тому я з великою повагою ставлюсь до суперників", – цитує Реброва офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, поєдинок між Україною та Румунією відбудеться 17 червня у Мюнхені. Початок матчу о 16:00.
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