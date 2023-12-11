"То, что делает Жирона, заслуживает уважения. Они уже оторвались от нас на семь очков. Это заслуженно, они – удивительная команда.

Барселона – Жирона – 2:4 – Довбик и Цыганков поучаствовали в разгроме "блаугранас"

Жирона демонстрирует великолепный футбол. Они смело действуют, они играют, а не просто разыгрывают мяч. Приятно смотреть на их футбол

Жирона – лидер чемпионата, но игра была равной. Мы нанесли 31 удар, и наша победа тоже была бы справедливой. Но у соперника великолепный проект, хорошая команда.

Это тяжелый удар для нас, но это наша реальность. Барселона все еще строится. Иногда надо сделать шаг назад, чтобы сделать два вперед. Играли мы неплохо, но результат неудовлетворительный и сократить отставание не удалось – все решилось в деталях. У нас были проблемы с эффективностью, и нас подвели ошибки в обороне. Несколько дней назад мы не пропустили от Атлетико, а в этот раз сразу 4 гола...

Думаю, что мы продолжим идти нашим путем, ничего нас с него не сдвинет", – цитирует Хави Marca.

Напомним, Жирона разбила Барселону со счетом 4:2 (первый гол оформил дуэт украинцев) и стала единоличным лидером Ла Лиги (на 2 очка опережает Реал).

Жирона с голом Довбика-Цыганкова устроила побоище Барселоне – украинцы возвращаются на вершину Ла Лиги