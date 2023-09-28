Швеція відмовилася впускати жіночу збірну Росії на територію своєї країни, навіть якщо команда країни-терориста проб'ється на чемпіонат Європи через кваліфікацію.

Шведський футбольний союз (SvFF) оголосив про те, що Швеція як приймаюча сторона не впустить жіночу збірну Росії U-17 для участі в Євро.

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"На думку виконавчої ради, шведські збірні (дорослі та юнацькі) і надалі не повинні проводити матчі проти Росії ані в Швеції, ані за її межами. У травні 2024 року фінал чемпіонату Європи U-17 відбудеться у Швеції, і ми не допустимо до участі в цьому турнірі збірну Росії, якщо вона пройде кваліфікацію", – йдеться в офіційній заяві організації.

Офіційний сайт SvFF супроводив цю заяву на офіційному сайті фотографією із зображенням прапорця в кольорах прапора України.

Раніше УЄФА вирішив повернути юнацькі та молодіжні збірні Росії різного віку до участі в європейських турнірах.

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