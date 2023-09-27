Услід за Англією та Польщею про відмову грати з росіянами заявили і латвійці на офіційному сайті федерації футболу.

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"Федерація футболу Латвії (ФФЛ) підтверджує, що збірні Латвії з футболу всіх рівнів не будуть грати проти російських команд, незалежно від місця проведення таких ігор або форми представництва російських спортсменів. Це суперечить твердій позиції ФФЛ щодо війни, яку Росія розпочала в Україні, і ця позиція залишатиметься в силі до завершення бойових дій в Україні.

ФФЛ ще раз підтверджує, що є і буде єдиною з Україною та українськими колегами у всіх наступних рішеннях. Також ФФЛ повністю поважає та дотримується процедур, встановлених латвійським законодавством, які стосуються проведення таких ігор або обмежень на допуск таких спортивних команд на територію Латвії", – йдеться у заяві.

Напередодні Виконком УЄФА доручив знайти технічне рішення, щоб повернути російські команди до змагань під егідою організації. Почати відбілювати репутацію окупантів планують завдяки командам U-17.

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