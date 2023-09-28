Швеция отказалась впускать женскую сборную России на территорию своей страны, даже если команда страны-террориста пробьётся на чемпионат Европы через квалификацию.

Шведский футбольный союз (SvFF) объявил о том, что Швеция как принимающая сторона не впустит женскую сборную России U-17 для участия в Евро.

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"По мнению исполнительного совета, шведские сборные (взрослые и юношеские) и впредь не должны проводить матчи против России ни в Швеции, ни за ее пределами. В мае 2024 года финал чемпионата Европы U-17 пройдёт в Швеции, и мы не допустим к участию в этом турнире сборную России, если она пройдёт квалификацию", – говорится в официальном заявлении организации.

Официальный сайт SvFF сопроводил это заявление на официальном сайте фотографией с изображением флажка в цветах флага Украины.

Ранее УЕФА решил вернуть юношеские и молодёжные сборные России всех возрастов к участию в европейских турнирах.

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