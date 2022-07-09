Євро-2022, група В

Іспанія – Фінляндія – 4:1

Голи: Паредес, 26, Бонматі, 41, Гарсія, 75, Калдентей, 90+5 (п) – Саллстром, 1

Німеччина – Данія – 4:0

Голи: Магулл, 21, Шуллєр, 57, Латтвейн, 78, Попп, 86

Алексія Путельяс також була на стадіоні, але тепер найкраща футболістка світу може допомагати своїй команді лише морально. Іспанія без лідерки дуже швидко пропустила. Лінда Саллстром відправила м'яч у ворота вже на 49-й секунді. Це другий найшвидший гол в історії жіночих чемпіонатів Європи. Цікаво, що рекорд чоловічих турнірів фінка перевершила. Він належить Дмітрію Кіріченко, який на Євро-2004 забив на 67-й секунді.

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Іспанія зовсім не знітилася, а просто затисла суперниць в межах їхнього штрафного майданчика. Суомі дуже організовано відбивалися. Несподівано таємною зброєю піренейок стали навіси. Усі три голи з гри у цьому матчі вони забили ударом голою після подач. Це максимально нетипова ситуація для цієї збірної. Вже у компенсований час Катерина Монзуль, яка судила поєдинок, дозволила Іспанії довести справу до розгрому, призначивши пенальті. Зрештою, значення мають лише три очки, адже далі доведеться грати проти набагато сильніших Данії та Німеччини.

Фактично саме Данія перервала 22-річну гегемонію Німеччини на чемпіонатах Європи, вибивши її у чвертьфіналі Євро-2017. Відтак, у "Бундестім" не бракувало мотивації для помсти. Вже з перших хвилин німкені понеслися в атаку. Тричі влучали у каркас воріт. Захист Данії тріщав і на 21-й хвилині таки не витримав. Ліна Магулл відклеїлася від опонентки і потужним ударом загнала м'яч у ближній кут.

Після цього перший тайм догравали практично у рівній боротьбі, тактично добре підготовлених команд. Зате після перерви Німеччину було просто не зупинити. Данки дістали зі своїх воріт ще три м'ячі. Не відповіли жодного разу. У 19-річної Катрін Мьоллер Куль навіть не витримали нерви – футболістка збірної Данії стала першою, кому показали червону картку на Євро-2022.

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