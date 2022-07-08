Жіноче Євро-2022, 1-й тур

Норвегія – Північна Ірландія – 4:1

Голи: Блекстед, 10, Леонхардсен-Маанум, 13, Хансен, 31 (пен.), Райтен, 54 – Нелсон, 49

Норвегія вважалась фаворитом зустрічі. Її головною ударною силою є Ада Хеґерберґ. Найкраща бомбардирка в історії Ліги чемпіонів після тривалої павзи повернулась у збірну та зробила результат у першому таймі. Ада розпочала першу гольову атаку, віддала асист під час другого забитого м'яча й заробила пенальті, реалізувавши який Хансен потроїла перевагу.

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По перерві Північна Ірландія, яка, до слова, сенсаційно вибила збірну Україну в плей-офф кваліфікації, забила. Гол прийшов з нічого – Нелсон після хаосу у карному суперників головою просто переправила м'яч у сітку. Та радість британок була недовгою, адже Райтен чудовим прямим пострілом зі штрафного знову збільшила різницю.

Завдяки впевненій перемозі Норвегія очолила квартет А, де ще грають Англія та Австрія. У наступному турі лідери зійдуться з "левицями", які теж святкували звитягу у першому матчі.

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