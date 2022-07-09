Евро-2022, группа В

Испания – Финляндия – 4:1

Голы: Паредес, 26, Бонмати, 41, Гарсия, 75, Калдентей, 90+5 (п) – Саллстром, 1

Германия – Дания – 4:0

Голы: Магулл, 21, Шуллер, 57, Латтвейн, 78, Попп, 86

Алексия Путельяс также была на стадионе, но теперь лучшая футболистка мира может помогать своей команде только морально. Испания без лидера очень быстро пропустила. Линда Саллстром отправила мяч в ворота уже на 49-й секунде. Это второй самый быстрый гол в истории женских чемпионатов Европы. Интересно, что рекорд мужских турниров финка превзошла. Он принадлежит Дмитрию Кириченко, забившему на Евро-2004 на 67-й секунде.

Женское Евро-2022: Норвегия разгромила обидчиц сборной Украины с отличным выступлением лучшей бомбардирки ЛЧ

Испания совсем не сникла, а просто зажала соперниц в пределах их штрафной площадки. Суоми очень организованно отбились. Неожиданно тайным оружием пиренеек стали навесы. Все три гола с игры в этом матче они забили голым ударом после подач. Это очень нетипичная ситуация для этой сборной. Уже в компенсированное время Екатерина Монзуль, которая судила поединок, позволила Испании довести дело до разгрома, назначив пенальти. В конце концов, значение имеют всего три очка, ведь дальше придется играть против гораздо сильнее Дании и Германии.

Фактически именно Дания прервала 22-летнюю гегемонию Германии на чемпионатах Европы, выбив ее в четвертьфинале Евро-2017. Следовательно, у "Бундестим" хватало мотивации для мести. Уже с первых минут немки понеслись в атаку. Трижды попадали в каркас ворот. Защита Дании трещала и на 21-й минуте таки не выдержала. Лина Магулл отклеилась от оппонентки и сильным ударом загнала мяч в ближний угол.

После этого первый тайм доигрывали практически в равной борьбе, тактически хорошо подготовленных команд. Зато после перерыва Германию было просто не остановить. Данки достали из своих ворот еще три мяча. Не ответили ни разу. У 19-летней Катрин Мёллер Куль даже не выдержали нервы – футболистка сборной Дании стала первой, кому показали красную карточку на Евро-2022.

Україна програла найбільшій сенсації, фаворити на чемпіонство, господарі оскандалилися: експрес-анонс жіночого Євро-2022