Жіноче Євро-2022: Франція вибила чинного чемпіона і встановила особистий рекорд – визначилися півфінальні пари
Збірні Франції та Нідерландів визначали останнього півфіналіста чемпіонату Європи-2022 серед жінок. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Жіноче Євро-2022, 1/4 фіналу
Франція – Нідерланди – 1:0
Гол: Періссе, 102 (пен)
Француженки виграли групу D, а нідерландки, які є чинними чемпіонками Європи, фінішували другими у квартеті С – одна із цих команд ставала останнім учасником 1/2 фіналу. Франція та Нідерланди вже зустрічалися у чвертьфіналі Євро. У 2009-му "ораньє" були сильнішими в серії пенальті після нулів в ігровий час.
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Перший тайм завершився нулями, хоча обидві команди мали нагоди відзначитися. Ближчими до забитого м'яча були француженки, але в одному з епізоді захисниця Нідерландів вибила м'яч з лінії воріт. На останніх секундах тайму Франція претендувала на пенальті після того, як м'яч влучив у руку ван дер Грахт, однак рефері та VAR не побачили підстав для 11-метрового. Француженки значно переважали суперниць (12 ударів проти одного в першому таймі), проте рахунок залишився рівним.
По перерві фарт Нідерландів продовжився. Дива у воротах творила ван Домселаар, а на останніх хвилинах Гейоро не влучила у рамку з меж воротарського. Гра перейшла в екстра-тайм, а на 101-й хвилині Франція отримала право на пенальті. Періссе, яка виступає за Челсі, пробила ідеально – 1:0.
Цей рахунок став підсумковим. Франція вперше у своїй історії вийшла у півфінал жіночого Євро, а чинний чемпіон припинив боротьбу за трофей. Відповідно, саме збірна Франції зіграє з Німеччиною 27 липня. Іншого фіналіста Євро-2022 днем раніше визначать Англія та Швеція.