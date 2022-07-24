Жіноче Євро-2022, 1/4 фіналу

Франція – Нідерланди – 1:0

Гол: Періссе, 102 (пен)

Француженки виграли групу D, а нідерландки, які є чинними чемпіонками Європи, фінішували другими у квартеті С – одна із цих команд ставала останнім учасником 1/2 фіналу. Франція та Нідерланди вже зустрічалися у чвертьфіналі Євро. У 2009-му "ораньє" були сильнішими в серії пенальті після нулів в ігровий час.

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Перший тайм завершився нулями, хоча обидві команди мали нагоди відзначитися. Ближчими до забитого м'яча були француженки, але в одному з епізоді захисниця Нідерландів вибила м'яч з лінії воріт. На останніх секундах тайму Франція претендувала на пенальті після того, як м'яч влучив у руку ван дер Грахт, однак рефері та VAR не побачили підстав для 11-метрового. Француженки значно переважали суперниць (12 ударів проти одного в першому таймі), проте рахунок залишився рівним.

По перерві фарт Нідерландів продовжився. Дива у воротах творила ван Домселаар, а на останніх хвилинах Гейоро не влучила у рамку з меж воротарського. Гра перейшла в екстра-тайм, а на 101-й хвилині Франція отримала право на пенальті. Періссе, яка виступає за Челсі, пробила ідеально – 1:0.

Цей рахунок став підсумковим. Франція вперше у своїй історії вийшла у півфінал жіночого Євро, а чинний чемпіон припинив боротьбу за трофей. Відповідно, саме збірна Франції зіграє з Німеччиною 27 липня. Іншого фіналіста Євро-2022 днем раніше визначать Англія та Швеція.