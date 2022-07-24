Женское Евро-2022, 1/4 финала

Франция – Нидерланды – 1:0

Гол: Периссе, 102 (пен)

Француженки выиграли группу D, а нидерландки, которые являются действующими чемпионками Европы, финишировали вторыми в квартете С – одна из этих команд становилась последним участником 1/2 финала. Франция и Нидерланды уже встречались в четвертьфинале Евро. В 2009-м "оранье" были сильнее в серии пенальти после нулей в игровое время.

Швеция выцарапала победу над Бельгией и вышла в полуфинал женского Евро-2022 – Монзуль безупречно отсудила матч

Первый тайм завершился нулями, хотя обе команды имели возможность отличиться. Ближе к забитому мячу были француженки, но в одном из эпизодах защитница Нидерландов выбила мяч с линии ворот. На последних секундах тайма Франция претендовала на пенальти после того, как мяч попал в руку ван дер Грахт, однако рефери и VAR не увидели оснований для 11-метрового. Француженки значительно превосходили соперниц (12 ударов против одного в первом тайме), однако счет остался равным.

После перерыва фарт Нидерландов продолжился. Чудеса в воротах творила ван Домселаар, а на последних минутах Гейоро не попала в рамку из пределов вратарской. Игра перешла в экстра-тайм, а на 101-й минуте Франция получила право на пенальти. Выступающая за Челси Периссе пробила идеально – 1:0.

Этот счет стал итоговым. Франция впервые в своей истории вышла в полуфинал женского Евро, а действующий чемпион прекратил борьбу за трофей. Соответственно именно сборная Франции сыграет с Германией 27 июля. Другого финалиста Евро-2022 днем ​​раньше определят Англия и Швеция.