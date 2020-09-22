Кваліфікація Євро-2022

Україна – Греція – 4:0

Голи: Козлова, 58, 71, Кравець, 89, Апанащенко, 90+5

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У матчі кваліфікації чемпіонату Європи українки приймали Грецію на київській Оболонь-Арені. Перший тайм пройшов на рівних. Гості мали навіть більше моментів, щоб відзначитись, проте змарнували свої шанси. По перерві гра стала куди яскравішою.

Спочатку груба помилка грецьких футболісток призвела до першого пропущеного гола – Ніколь Козлова, яка вийшла на початку другого тайму, впевнено реалізувала момент. Пізніше вона оформила дубль. На 89 хвилині Дарія Кравець забила третій гол у ворота Греції. Наші футболістки на цьому не зупинились та у доданий арбітром час добили суперниць – гол до свого активу записала Дарина Апанащенко.

4:0 і жіноча збірна України вийшла на третє місце у групі. На команду ще чекають матчі з Ірландією вдома та Грецією на виїзді, які пройдуть наприкінці жовтня. Для продовження боротьби за путівку на Євро нас влаштовують лише перемоги.

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