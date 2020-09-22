Ротань оголосив склад молодіжної збірної України на жовтневі матчі відбору Євро-2021
Головний тренер молодіжної збірної Руслан Ротань назвав когорту гравців, з якими вирушить на матчі проти Румунії та Північної Ірландії.
На жовтневі поєдинки наставник збірної викликав 24 гравців, інформує офіційний сайт УАФ. Збір команди Руслана Ротаня розпочнеться 5 жовтня.
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Повний склад збірної України U-21:
Воротарі: Дмитро Різник (Ворскла), Руслан Нещерет (Динамо), Анатолій Трубін (Шахтар).
Захисники: Олександр Сирота, Роман Вантух, Ілля Забарний (усі – Динамо), Віктор Корнієнко (Шахтар), Юхим Конопля (Десна), Владислав Дубінчак (Дніпро-1), Владислав Бабогло (Олександрія).
Півзахисники: Георгій Цітаішвілі, Богдан Лєднєв, Володимир Бражко (усі – Динамо), Сергій Булеца, Олександр Назаренко, Арсеній Батагов (усі – Дніпро-1), Георгій Судаков (Шахтар), Максим Луньов (Зоря), Максим Чех, Олексій Кащук, Артем Бондаренко, Дмитро Топалов (усі – Маріуполь).
Нападники: Данило Сікан (Маріуполь), Ілля Шевцов (Десна).
Зазначимо, синьо-жовті зіграють два поєдинки відбірного турніру Євро-2021 (U-21) – проти Румунії 9 жовтня в Києві та Північної Ірландії 13 жовтня в Баллімені.
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