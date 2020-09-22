Квалификация Евро-2022

Украина – Греция – 4:0

Голы: Козлова, 58, 71, Кравец, 89, Апанащенко, 90+5

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В матче квалификации чемпионата Европы украинки принимали Грецию на киевской Оболонь-Арене. Первый тайм прошел на равных. Гости имели даже больше моментов, чтобы отличиться, однако потеряли свои шансы. После перерыва игра стала куда ярче.

Сначала грубая ошибка греческих футболисток привела к первому пропущенному голу – Николь Козлова, которая вышла в начале второго тайма, уверенно реализовала момент. Позже она оформила дубль. На 89 минуте Дария Кравец забила третий гол в ворота Греции. Наши футболистки на этом не остановились и в добавленное арбитром время добили соперниц – гол в свой актив записала Дарья Апанащенко.

4:0 и женская сборная Украины вышла на третье место в группе. Команде еще предстоят матчи с Ирландией дома и Грецией на выезде, которые пройдут в конце октября. Для продолжения борьбы за путевку на Евро нас устраивают только победы.

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