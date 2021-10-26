Кваліфікація на жіночий ЧС

Україна – Іспанія – 0:6

Голи: Путельяс, 9, Ісаса, 33, 82, Ейсагірре, 68, Апанащенко, 84 (аг), Редондо, 90+2

Українська збірна розпочала відбір з впевненої перемоги над Фарерами. Сьогодні дівчата зустрілися з суперником зовсім іншого рівня – в гості приїхала Іспанія. Піренейці відразу захопили ініціативу, закріпилися на нашій половині та почали створювати моменти. Іспанія гостро виконувала стандарти – Саніна перші удари парирувала.

Наша команда сіла у глибоку оборону в схемі 5-4-1, зробивши ставку на контратаки. На жаль, українки пропустили швидкий гол після подачі з лівого флангу. "Синьо-жовті" виграли повітря, але проґавили підбирання – Алексія легко забила. Хронічна проблема дівчат у цьому матчі. Алексія ще не раз стріляла по воротах Саніної з різних позицій.

Україна нічого не могла запропонувати в атаці. Були спроби осмисленого виходу в атаку, але катастрофічно бракувало швидкості, а Овдійчук і Козлова не мали належної підтримки партнерок. Команди з різних планет.

Довгий час господаркам вдавалося відбиватися, десь щастило, однак на 33-й хвилині клас Іспанії знову проявився. Затяжна комбінація завершилася проривом правого флангу та другим голом. Українські жінки розгубилися – м'яч просто закотився у ворота.

На початку другого тайму Україна могла забити гол престижу. Бойченко заробила штрафний, але Апанащенко пробила неточно. Третій гол іспанок арбітри скасували через офсайд.

Однак розгрому уникнути не вдалося. Лівий фланг "синьо-жовтих" провалювався раз по раз. Іспанія скористалася помилкою Овдійчук – Ейсагірре забила у порожній кут.

Українки поплили та пропускали дуже прості голи. Іспанія серією точних передач спокійно зайшла у наш штрафний майданчик – Ісаса головою оформила дубль. П'ятий м'яч дівчата забили собі самі, коли Апанащенко невдало намагалася перервати простріл. А красиву крапку поставила Редондо.

У підсумку – поразка 0:6. Іспанія з 9 балами очолює кваліфікаційну групу, а Україна йде на третьому місці, маючи 3 очки та матч у запасі. У листопаді наша збірна зіграє проти Шотландії (головний конкурент у боротьбі за друге місце) та Угорщини.

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