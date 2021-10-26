Сборная Украины дома уступила испанкам (0:2) во втором матче квалификации на чемпионат мира.

Квалификация на женский ЧМ

Украина – Испания – 0:6

Голы: Путельяс, 9, Исаса, 33, 82, Эйсагирре, 68, Апанащенко, 84 (аг), Редондо, 90+2

Украинская сборная начала отбор с уверенной победы над Фарерами. Сегодня девушки встретились с соперником совсем другого уровня – в гости приехала Испания. Пиренейцы сразу захватили инициативу, закрепились на нашей половине и начали создавать моменты. Испания остро исполняла стандарты – Санина первые удары парировала.

Наша команда села в глубокую оборону в схеме 5-4-1, сделав ставку на контратаки. К сожалению, украинки пропустили быстрый гол после подачи с левого фланга. "Сине-желтые" выиграли воздух, но упустили подбор – Алексия легко забила. Хроническая проблема девушек в этом матче. Алексия еще не раз стреляла по воротам Саниной с разных позиций.

Украина ничего не могла предложить в атаке. Были попытки осмысленного выхода в атаку, но катастрофически не хватало скорости, а Овдийчук и Козлова не имели должной поддержки партнерш. Команды разных планет.

Долгое время хозяйкам удавалось отбиваться, где-то везло, однако на 33-й минуте класс Испании снова проявился. Затяжная комбинация завершилась прорывом правого фланга и вторым голом. Украинские женщины растерялись – мяч просто закатился в ворота.

В начале второго тайма Украина могла забить гол престижа. Бойченко заработала штрафной, но Апанащенко пробила неточно. Третий гол испанок арбитры отменили из-за офсайда.

Однако разгрома избежать не удалось. Левый фланг "сине-желтых" проваливался раз за разом. Испания воспользовалась ошибкой Овдийчук – Эйсагирре забила в пустой угол.

Украинки уплыли и пропускали очень простые голы. Испания серией точных передач спокойно зашла в нашу штрафную – Исаса головой оформила дубль. Пятый мяч девушки забили себе сами, когда Апанащенко неудачно пыталась прервать прострел. А красивую точку поставила Редондо.

В итоге – поражение 0:6. Испания с 9 баллами возглавляет квалификационную группу, а Украина идет на третьем месте, имея 3 очка и матч в запасе. В ноябре наша сборная сыграет против Шотландии (главного конкурента в борьбе за второе место) и Венгрии.

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