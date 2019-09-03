Жіноча збірна України зазнала нищівної поразки від Німеччини

Сьогодні в рамках відбору на Євро-2021 свій виступ розпочала жіноча збірна України з футболу. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Євро-2021, 1-й тур

Україна – Німеччина – 0:8

Голи: Дабріц, 5, 80, 88, Магуль, 29, Раух, 32, Обердорф, 54, Гут, 85, Маєр, 92

Жіноча збірна України зберегла позиції у рейтингу ФІФА

Підопічні Наталії Зінченко приймали на "Арені-Львів" чинного олімпійського чемпіона, дворазового чемпіона світу та восьмиразового чемпіона Європи – збірну Німеччини. Для суперника це була вже друга гра – у першому матчі німкені перемогли збірну Чорногорії з рахунком 10:0.

Ще до перерви під нещадним дощем українки пропустили тричі. Сподівання на другий тайм не виправдали себе: наші дівчата не зуміли навязати боротьбу супернику і пропустили ще п’ять сухих м’ячів.

Після цього матчу збірна Німеччини набрала шість очок і очолила турнірну таблицю групи І. Українки з нулем посідають четверту сходинку, однак мають гру в запасі.

"Нам повинні платити стільки ж, скільки чоловікам", – чемпіонка світу-2019

Нагадаємо, що фінальний турнір жіночого Євро відбудеться в Англії в липні 2021 року. Із 47-ми команд, що беруть участь у кваліфікації, до вирішальної стадії потраплять 15. До Англії як господаря ЧЄ приєднаються дев’ять переможців відбірних груп та три кращі другі команди. Ще шість команд, які стануть другими у своїх групах, розіграють у стикових матчах останні три путівки.