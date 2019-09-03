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Женская сборная Украины потерпела сокрушительное поражение от Германии

19:30 279 Читати українською
Женская сборная Украины потерпела сокрушительное поражение от Германии
Женская сборная Украины по футболу / УАФ

Сегодня в рамках отбора на Евро-2021 свое выступление начала женская сборная Украины по футболу. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Евро-2021, 1-й тур

Украина – Германия – 0:8

Голы: Дабриц, 5, 80, 88, Магуль, 29, Раух, 32, Обердорф, 54, Гут, 85, Майер, 92

Женская сборная Украины сохранила позиции в рейтинге ФИФА

Подопечные Натальи Зинченко принимали на "Арене-Львов" действующего олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира и восьмикратного чемпиона Европы – сборную Германии. Для соперника это была уже вторая игра – в первом матче немки победили сборную Черногории со счетом 10:0.

Еще до перерыва под беспощадным дождем украинки пропустили трижды. Надежды на второй тайм не оправдали себя: наши девушки не сумели навязать борьбу сопернику и пропустили еще пять безответных мячей.

После этого матча сборная Германии набрала шесть очков и возглавила турнирную таблицу группы І. Украинки с нулем занимают четвертое место, однако имеют игру в запасе.

"Нам должны платить столько же, сколько мужчинам", – чемпионка мира-2019

Напомним, что финальный турнир женского Евро состоится в Англии в июле 2021 года. Из 47-ми команд, участвующих в квалификации, в решающую стадию попадут 15. К Англии как хозяйке ЧЕ присоединятся девять победителей отборочных групп и три лучшие вторые команды. Еще шесть команд, ставших вторыми в своих группах, разыграют в стыковых матчах последние три путевки.

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