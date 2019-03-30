Жіноча збірна України зберегла позиції у рейтингу ФІФА

ФІФА оновила рейтинг жіночих збірних. Українська команда залишилась на своєму місці.

Жіноча збірна України, як і раніше, посідає 24-у позицію у оновленому рейтингу ФІФА, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

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Після останнього оновлення рейтингу, який відбувся у грудні минулого року, жіноча національна команда провела 5 матчів. Перемогла Хорватію та Боснію і Герцоговину, зіграла внічию з Португалією та програла Словенії та Португалії.

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Зауважимо, що рейтинг очолює команда з США, друга – Німеччина, а замикає трійку жіноча збірна Англії.