"Нам повинні платити стільки ж, скільки чоловікам", – чемпіонка світу-2019

Футболістка збірної США Меган Рапіно висловилась щодо зарплати у жіночому та чоловічому футболі і виступила за підвищення її у жінок.

"Ми завжди відкриті для розмови про рівну оплату, якщо федерація готова. Ми можемо виступати тільки за цю федерацію, а наша команда – єдина, яка у них є. Тому ми ось так прив'язані один до одного.

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У будь-який момент, якщо вони готові серйозно все обговорити, а не тільки на словах говорити про рівну оплату, ми готові до діалогу. Не думаю, що хтось хоче почати розбиратися через суд, але з урахуванням сказаного ми дуже впевнені в своїх доводах.

За кожен матч нам повинні платити стільки ж, скільки і нашим колегам-чоловікам. Не думаю, що нереально або необґрунтовано просити рівності", – цитує Рапіно ESPN.