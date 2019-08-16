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"Нам повинні платити стільки ж, скільки чоловікам", – чемпіонка світу-2019

06:00 49 Читать на русском
"Нам повинні платити стільки ж, скільки чоловікам", – чемпіонка світу-2019
Меган Рапіно / ФІФА

Футболістка збірної США Меган Рапіно висловилась щодо зарплати у жіночому та чоловічому футболі і виступила за підвищення її у жінок.

"Ми завжди відкриті для розмови про рівну оплату, якщо федерація готова. Ми можемо виступати тільки за цю федерацію, а наша команда – єдина, яка у них є. Тому ми ось так прив'язані один до одного.

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У будь-який момент, якщо вони готові серйозно все обговорити, а не тільки на словах говорити про рівну оплату, ми готові до діалогу. Не думаю, що хтось хоче почати розбиратися через суд, але з урахуванням сказаного ми дуже впевнені в своїх доводах.

За кожен матч нам повинні платити стільки ж, скільки і нашим колегам-чоловікам. Не думаю, що нереально або необґрунтовано просити рівності", – цитує Рапіно ESPN.

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Теги
Світ Жіноча збірна США Жіночий футбол Меган Рапіно Меган Рапіно
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