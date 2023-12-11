У понеділок, 11 грудня, відбулося жеребкування фінального турніру першого в історії розіграшу жіночої Ліги націй, а також стикових матчів.

У період із 23-го до 28 лютого чотири переможці груп Ліги А (Іспанія, Нідерланди, Німеччина, Франція) визначать першого в історії чемпіона жіночої Ліги націй. Фінальна стадія пройде за системою одноматчевого плей-офф. Про це повідомляє сайт УАФ.

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Учасники фіналу вийдуть на Олімпіаду разом із Францією (господаркою Ігор-2024). Якщо Франція зіграє у фіналі Ліги націй, її путівка дістанеться бронзовому призеру турніру.

Також було визначено пари стикових матчів між командами Ліг А, В і С, які претендують на збереження прописки в дивізіоні та підвищення в класі. Усі поєдинки відбудуться в період із 21-го до 28 лютого.

Збірна України в стикових матчах протистоятиме Болгарії. "Синьо-жовті" під час жеребкування були сіяними, тож перший поєдинок проведуть на виїзді.

Нагадаємо, збірна України посіла третє місце в групі В3 та зуміла обійти Словенію в рейтингу третіх команд, уникнувши наразі вильоту в Лігу С.

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