В понедельник, 11 декабря, состоялась жеребьевка финального турнира первого в истории розыгрыша женской Лиги наций, а также стыковых матчей.

В период с 23 по 28 февраля четыре победителя групп Лиги А (Испания, Нидерланды, Германия, Франция) определят первого в истории чемпиона женской Лиги наций. Финальная стадия пройдет по системе одноматчевого плей-офф. Об этом информирует сайт УАФ.

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Участники финала выйдут на Олимпиаду вместе с Францией (хозяйкой Игр-2024). Если Франция сыграет в финале Лиги наций, ее путевка достанется бронзовому призеру турнира.

Также были определены пары стыковых матчей между командами Лиг А, В и С, претендующими на сохранение прописки в дивизионе и повышение в классе. Все поединки состоятся в период с 21 по 28 февраля.

Сборная Украины в стыковых матчах будет противостоять Болгарии. "Сине-желтые" во время жеребьевки были сеяными, поэтому первый поединок проведут на выезде.

Напомним, сборная Украины заняла третье место в группе В3 и сумела обойти Словению в рейтинге третьих команд, избежав вылета в Лигу С.

Украина переиграла Сербию и избежала прямого вылета в низший дивизион женской Лиги наций