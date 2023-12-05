У матчі 6-го туру групового етапу Ліги націй Україна мінімально переграла Сербію (1:0). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Ліга націй, 6-й тур, група В3, жінки

Сербія – Україна – 0:1

Гол: Гірин, 55

Україна достроково втратила шанси вийти в елітний дивізіон Ліги націй, а сьогодні намагалася уникнути вильоту нижче. Для цього потрібен був позитивний результат проти Сербії, яка підійшла до гри фаворитом.

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Долю зустрічі вирішив один гол, а забили його українки. На початку другого тайму закидання у штрафний майданчик завершилося голом. Удари Хімич потягнула воротарка, а добивання Гірин стало результативним.

Україна фінішувала третьою в групі В3, набравши шість очок. Наші футболістки ледь втрималися від прямого вильоту, адже найгіршою третьою командою стала Словенія, в якої стільки ж очок, але гірша різниця голів.

У лютому збірна України зіграє перехідні матчі між дивізіонами В і С. Можливі суперники: Латвія, Чорногорія та Болгарія.