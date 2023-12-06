"Будь-яка збірна ставить перед собою максимальні цілі. Хотілося б боротися за вихід у Лігу А через стикові матчі. Загалом за підсумками жеребкування отримали найсильнішу групу. Так, ставимо максимальні цілі, виходимо на кожну гру перемагати.

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Десь трішки не вистачило, але ми абсолютно жодного матчу з цих шести не провалили, грали на перемогу. Цей розіграш Ліги націй ми пройшли гідно, і ці поєдинки викликають оптимізм у мене як у тренера. А далі – другий раунд у Лізі націй, де буде боротьба за вихід на чемпіонат Європи, і з усіх ліг – є шанс вийти на Євро", – цитує тренера Суспільне Спорт.

Зазначимо, що Україна зіграє у плей-оф з представниками Ліги С (Латвією, Чорногорією чи Болгарією) за збереження прописки у другому дивізіоні турніру. Матчі відбудуться у лютому 2024 року.

Україна переграла Сербію та уникла прямого вильоту в нижчий дивізіон жіночої Ліги націй