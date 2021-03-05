Жіноча збірна України дізналася суперника у плей-офф за вихід на Євро
Визначився останній суперник команди Наталії Зінченко на шляху до Євро-2022.
Суперником "синьо-жовтих" у плей-офф стане жіноча збірна Північної Ірландії, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Українки завершили відбіркову групу на другій сходинці, поступившись лише грізній Німеччині. Поєдинки плей-офф заплановані на 7-13 квітня поточного року. Вони визначать трьох останніх учасників жіночого Євро-2022.
Господарем турніру буде Англія, яка автоматично отримала путівку. До неї вже приєднались Нідерланди, Данія, Норвегія, Іспанія, Фінляндія, Швеція, Франція, Бельгія, Німеччина, Італія, Ісландія та Австрія.
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