Определился последний соперник команды Натальи Зинченко на пути к Евро-2022.

Соперником "сине-желтых" в плей-офф станет женская сборная Северной Ирландии, сообщает официальный сайт УАФ.

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Украинки завершили отборочную группу на второй строчке, уступив лишь грозной Германии. Поединки плей-офф запланированы на 7-13 апреля текущего года. Они определят трех последних участников женского Евро-2022.

Хозяином турнира будет Англия, которая автоматически получила путевку. К ней уже присоединились Нидерланды, Дания, Норвегия, Испания, Финляндия, Швеция, Франция, Бельгия, Германия, Италия, Исландия и Австрия.

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