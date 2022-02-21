Первый гол в истории сборной забила Аль-Бандари Мубарак, а игра завершилась победой Саудовской Аравии со счетом 2:0. Об этом сообщает официальный Twitter Федерации футбола Саудовской Аравии.

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В стороне от события не остался даже легендарный Пеле. "Хочу поздравить женскую команду Саудовской Аравии с этим знаменательным событием. Сегодня исторический день не только для вас, но и для всех, кто любит футбол", – написал Король футбола в Twitter.

Напомним, до 2018 года в Саудовской Аравии женщины не имели права даже посещать стадионы. В 2020-м в стране начали проводить женский чемпионат.

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