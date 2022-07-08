У таборі "левиць" підняли питання щодо виступів під час місячних. Футболісток бентежить екіпірування.

Після перемоги над Австрією (1:0) у матчі-відкритті жіночого Євро-2022 представниці збірної Англії влаштували дискусію щодо доцільності використання білої форми під час менструацій.

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Бетані Мід після поєдинку заявила про це у мікс-зоні. "Ми передали наші побажання Nike (технічному спонсору збірної – прим.). Будемо сподіватись, що вони змінять колір екіпірування. Чудово мати білу форму, але це недоцільно, коли настають місячні. Нам це важливо. Ми це обговорили у команді та передали Nike", – цитує нападницю AS.

Зауважимо, у світі спорту носіння одягу білої форми серед жінок з вищезгаданих причин обговорюється не вперше. Американська компанія пообіцяла обдумати варіант зі зміною кольору.

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