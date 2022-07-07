Жіноче Євро-2022, 1-й тур

Англія – Австрія – 1:0

Гол: Мід, 16

13-й в історії розіграш чемпіонату континенту серед жінок мав відбутися ще рік тому, але був перенесений через пандемію. Відкривати турнір випала честь господарям у матчі проти Австрії. На Олд Траффорд завітало рекордне число глядачів.

A record-breaking attendance at Old Trafford! ? pic.twitter.com/Qi52jZsuaO — Lionesses (@Lionesses) July 6, 2022

Із перших секунд "левиці" захопили ініціативу, що конвертувалось у гол на 16 хвилині. Англійці вибороли м'яч у центрі, Кербі з глибини закинула на Міду, а та, прийнявши м'яч у непростій ситуації, перекинула голкіперку суперниць. Захисниці нібито вибили сферу з воріт, але вона вже перетнула лінію.

Після гола Англія продовжила переважати Австрію. Команда мала моменти, щоб подвоїти рахунок, але реалізація підводила. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу господарок турніру, що дозволило їм очолити групу А. Вже сьогодні, 7 липня, гратимуть інші учасники квартету – Норвегія та Північна Ірландія, яка у плей-офф перемогла Україну.

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