После победы над Австрией (1:0) в матче-открытии женского Евро-2022 представительницы сборной Англии устроили дискуссию по поводу целесообразности использования белой формы во время менструаций.

Англия с рекордом победила Австрию в матче-открытии женского Евро-2022

Бетани Мид после поединка заявила об этом в микс-зоне. "Мы передали наши пожелания Nike (техническому спонсору сборной – прим .). Будем надеяться, что они изменят цвет экипировки. Прекрасно иметь белую форму, но это нецелесообразно, когда наступают месячные. Нам это важно. Мы это обсудили в команде и передали Nike", – цитирует нападающую AS .

Заметим, в мире спорта ношение одежды белой формы среди женщин по вышеупомянутым причинам обсуждается не в первый раз. Американская компания пообещала обдумать вариант с изменением цвета.

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