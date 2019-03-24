Жіноча команда Ювентуса в першому матчі на Альянц Стедіум зібрала 39 тисяч глядачів – яскравий перфоманс трибун

Історичний день для жіночого футболу в Італії – такого інтересу матчі на Апеннінах ще не викликали.

Жіноча команда Ювентуса вперше зіграла на основній арені Кріштіану Роналду та його партнерів – Альянц Стедіум. "Б'янконері" в статусі лідера жіночої Серії А приймали наближчого переслідувача Фіорентину. Господарі перемогли завдяки голу на 86-й хвилині та закріпили свою перевагу над переслідувачами до 4 очок.

Однак головне не це – матч зібрав аншлаг на Ювентус Стедіум. 39 тисяч вболівальників відвідали гру – рекорд для жіночого поєдинку в Італії. Квитки були безкоштовними, тому туринці з лишком побили попередній рекорд (14 тисяч).

200 матчів Ювентуса на новому стадіоні: майже 80% вінрейту, Дибала – найкращий бомбардир

Відзначимо, що це не нова практика в жіночому футболі. Нещодавно Атлетіко приймав Барселону на Ванда Метрополітано в присутності 60 тисяч глядачів. Там вхід також був безкоштовним, а зустрічалися лідери іспанської ліги.

Вболівальники Альянц Стедіум сьогодні влаштували красивий перфоманс, забарвивши трибуни переповненої арени в чорно-білі кольори. Дуже приємна атмосфера:

Перемогу жіноча команда Ювентуса відсвяткувала в стилі чоловічої "старої синьйори". У центрі за прикладом Кріштіану Роналду розмістилася герой матчу – автор переможного гола Софі Юнге Педерсен.

Така увага до жіночого футболу дійсно допоможе популяризації цього виду спорту. "Я оглядаюся та думаю про всіх людей, які боролися зі мною за те, щоб зробити жіночий футбол більш цікавим і цінним для вболівальників. Це був дуже важливий день", – сказала після матчу головний тренер Ювентуса Ріта Гуаріно.

Відреагував на резонансну подію захисник Ювентуса Леонардо Бонуччі. "Футбол і пристрасть не знають відмінностей. Історичний день і переповнений підтримкою Ювентус Стедіум. Вітаю з перемогою", – написав у Twitter Бонуччі.