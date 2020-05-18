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Жилмар знайшов виправдання переходу Мораєса з Динамо у Шахтар

19:38 773 Читать на русском
Жилмар знайшов виправдання переходу Мораєса з Динамо у Шахтар
Жуніор Мораєс / фото: ФК Шахтар

Колишній головний тренер Львіва Жилмар Тадеу да Сілва вважає цілком нормальним, коли футболіст переходить до складу принципового суперника своєї команди.

"Бразильські легіонери в Україні спілкуються між собою. У нас немає проблем. Хто б в якому клубі не був, ми контактуємо один з одним, переписуємося у WhatsApp.

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Трансфер Мораєса? Я вважаю, це нормально. Звичайні речі для професійного футболу. Зараз Жуніор Мораєс – найкращий форвард українського чемпіонату. Він довів свій рівень у всіх своїх клубах.

Я теж розумію вболівальників Динамо – їхні відчуття дуже емоційні, їм неприємно, що форвард покинув команду і перейшов до складу принципового суперника. Але сьогодні такі реалії професійного футболу, переходи трапляються і між Реалом і Барселоною", – цитує Жилмара SportArena.

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Теги
Динамо Динамо Жилмар Тадеу да Сілва Жилмар Тадеу да Сілва Шахтар Шахтар Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс
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