Жилмар нашел оправдание переходу Мораеса из Динамо в Шахтер

Бывший главный тренер Львова Жилмар Тадеу да Силва считает вполне нормальным, когда футболист переходит в состав принципиального соперника своей команды.

"Бразильские легионеры в Украине общаются между собой. У нас нет проблем. Кто бы в каком клубе не был, мы контактируем друг с другом, переписываемся в WhatsApp.

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Трансфер Мораеса? Я считаю, это нормально. Обычные вещи для профессионального футбола. Сейчас Жуниор Мораес – лучший форвард украинского чемпионата. Он доказал свой уровень во всех своих клубах.

Я тоже понимаю болельщиков Динамо – их ощущения очень эмоциональные, им неприятно, что форвард покинул команду и перешел в состав принципиального соперника. Но сегодня такие реалии профессионального футбола, переходы случаются и между Реалом и Барселоной", – цитирует Жилмара SportArena.

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