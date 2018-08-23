Жилмар про расизм: Я відчуваю зміни у вашій країні після Революції, раніше хлопці мене мацали

Екс-тренер Львова Жилмар Тадеу да Сілва розповів про проблеми расизму в Україні.

"Неприємно, що були проблеми з расизмом. Це страшно. Мені кажуть "чорний" і я натискаю в голові "стоп" – розумію, про що мова. Коли не розумів, то на "чорний" реагував смішно: "О, дякую! Добре".

Сьогодні зізнаюся – я чорний (показує на руки, - прим.). Нічого не змінилося. Але на стадіоні і на тренуваннях люди дуже добре поводяться. У соціальних мережах багато підтримки. Це дуже приємно.

Жилмар: Моя мрія – працювати в команді з Ліги чемпіонів

Я відчуваю зміни у вашій країні після Революції. Коли тільки приїхав, то хлопці мене мацали. Дивно – я ж не перший чорний в Україні. Навіть в академії був гравець, чий тато з Конго. У нас в Бразилії дуже великий мікс людей, тому з цим легше. В Україні вже теж є таке. Нове покоління зовсім інше – мене сприймають по-іншому.

У Китаї ось теж були ситуації – місцева дитина дивилася на мене і затискалась, боялась дуже. Там теж свої нюанси", – цитує Жилмара Трибуна.