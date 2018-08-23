Жилмар о расизме: Я чувствую изменения в вашей стране после Революции, раньше ребята меня щупали

Экс-тренер Львова Жилмар Тадеу да Силва рассказал о проблемах расизма в Украине.

"Неприятно, что были проблемы с расизмом. Это страшно. Мне говорят "черный" и я нажимаю в голове "стоп" – понимаю, о чем речь. Если не понимал, то на "черный" реагировал смешно: "О, спасибо! Хорошо".

Сегодня признаюсь – я черный (показывает на руки, - прим.). Ничего не изменилось. Но на стадионе и на тренировках люди очень хорошо себя ведут. В социальных сетях много поддержки. Это очень приятно.

Жилмар: Моя мечта – работать в команде из Лиги чемпионов

Я чувствую изменения в вашей стране после революции. Когда только приехал, то ребята меня щупали. Странно – я же не первый черный в Украине. Даже в академии был игрок, чей папа с Конго. У нас в Бразилии очень большой микс людей, поэтому с этим легче. В Украине уже тоже есть такое. Новое поколение совсем другое – меня воспринимают по-другому.

В Китае вот тоже были ситуации – местный ребенок смотрел на меня и затискался, боялся очень. Там тоже свои нюансы", – цитирует Жилмара Трибуна.