Головний тренер "орлів" Жорже Жезус дав роз'яснення, чому Роман Яремчук спостерігав за матчем проти Морейренсе із лавки для запасних.

Бенфіка здолала Морейренсе (1:2) у першому турі чемпіонату Портагалії, але український форвард на полі не з'явився, хоч і був у заявці. Наставник португальців же до матчу заявляв, що Роман "буде у складі".

Яремчук з лави запасних дивився на нервовий старт Бенфіки у чемпіонаті – дебют українця відкладається

"Я думав над тим, щоб випустити Яремчука, але тільки у тому випадку, якщо б ми вигравали з більшим рахунком. Роман не грав після чемпіонату Європи, офіційні ігри замінять йому передсезонну підготовку", – цитує Жезуша Record.

Зауважимо, ще одну можливість дебютувати Роман Яремчук матиме 10 серпня – "орли" зіграють матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Спартака. Перший поєдинок завершився перемогою португальців 2:0.

Яремчук у Бенфіці з подачі... Шахтаря: три серйозні бар'єри, які можуть завадити українському форварду