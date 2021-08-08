Главный тренер "орлов" Жорже Жезус дал разъяснения, почему Роман Яремчук наблюдал за матчем против Морейренсе со скамейки запасных.

Бенфика одолела Морейренсе (1:2) в первом туре чемпионата Портагалии, но украинский форвард на поле не появился, хотя и был в заявке. Наставник португальцев же до матча заявлял, что Роман "будет в составе".

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"Я думал о том, чтобы выпустить Яремчука, но только в том случае, если бы мы выигрывали с крупным счетом. Роман не играл после чемпионата Европы, официальные игры заменят ему предсезонную подготовку", – цитирует Жезуша Record.

Заметим, еще одну возможность дебютировать Роман Яремчук будет иметь 10 августа – "орлы" сыграют ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против Спартака. Первый поединок завершился победой португальцев 2:0.

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