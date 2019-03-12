Жезус вважає Фернандінью своїм другим хрещеним батьком

Нападник Манчестер Сіті Габріель Жезус розповів, хто найбільше допоміг йому освоїтись в команді.

Габріель Жезус розповів про підтримку своєї бразильської "сім'ї" в Манчестер Сіті, передає Goal.com.

Манчестер Сіті – Шальке: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Воротар Едерсон, захисник Даніло і португальський хавбек Бернардо Сілва допомогли Жезусу почуватись як удома, що допомогло нападнику досягти рекордних 16 голів за 36 матчів у всіх змаганнях цього сезону.

Жезус пояснив, хто допоміг йому перервати гольову засуху в АПЛ

Але його головним наставником після переїзду до Манчестера з матір'ю Доною Вірою та групою його друзів став бразильський ветеран Фернандіньо. "Фернандо, якого більше немає в Сіті, теж допоміг. Але Фернандіньо ... Я вважаю, що він є для мене другим хрещеним батьком".

Нагадаємо, що сьогодні Манчестер Сіті зустрінеться з Шальке у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.