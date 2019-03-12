toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
РЕАЛ МАДРИД ЮВЕНТУС - АТЛЕТІКО МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАЛЬКЕ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Жезус вважає Фернандінью своїм другим хрещеним батьком

16:01 398 Читать на русском
Жезус вважає Фернандінью своїм другим хрещеним батьком
Габріель Жезус / Reuters

Нападник Манчестер Сіті Габріель Жезус розповів, хто найбільше допоміг йому освоїтись в команді.

 

Габріель Жезус розповів про підтримку своєї бразильської "сім'ї" в Манчестер Сіті, передає Goal.com.

Манчестер Сіті – Шальке: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Воротар Едерсон, захисник Даніло і португальський хавбек Бернардо Сілва допомогли Жезусу почуватись як удома, що допомогло нападнику досягти рекордних 16 голів за 36 матчів у всіх змаганнях цього сезону.

Жезус пояснив, хто допоміг йому перервати гольову засуху в АПЛ

Але його головним наставником після переїзду до Манчестера з матір'ю Доною Вірою та групою його друзів став бразильський ветеран Фернандіньо. "Фернандо, якого більше немає в Сіті, теж допоміг. Але Фернандіньо ... Я вважаю, що він є для мене другим хрещеним батьком".

Нагадаємо, що сьогодні Манчестер Сіті зустрінеться з Шальке у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Теги
Англія Фернандінью Фернандінью Манчестер Сіті Манчестер Сіті Габріел Жезус Габріел Жезус Манчестер Сіті - Шальке
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
6
хв
Манчестер Сіті
22:00
Шальке
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук