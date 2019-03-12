Манчестер Сіті – Шальке: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

В матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19 Манчестер Сіті приймає Шальке. Анонс та прогноз на поєдинок читайте на сайті "Футбол 24".

Манчестер Сіті – Шальке

12 березня, 22:00. Манчестер, Сіті оф Манчестер

Телетрансляція на каналі Футбол 2, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Після перемоги в Гельзенкірхені Манчестер Сіті налаштований закріпити успіх і на домашній арені. Виїзна перемога з рахунком 3:2 робить саме команду Хосепа Гвардіоли фаворитом на вихід до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Шальке для виходу до наступної стадії необхідно забивати мінімум двічі, при цьому слід і не пропустити у власні ворота. Будьмо відвертими, шансів не так багато. Якщо команда Доменіко Тедеско ще може за певних умов розраховувати на кілька забитих м'ячів, то зберегти свої ворота "сухими" буде вкрай складно. Будьмо відвертими, Манчестер Сіті – явний фаворит на вихід в 1/4 фіналу ЛЧ, навіть якщо пригадати нещодавні камбеки Аякса та Манчестер Юнайтед.

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Команда Хосепа Гвардіоли вийшла в одноосібні лідери чемпіонату Англії, випередивши Ліверпуль на одне очко. "Містяни" впевнено мчать до другого поспіль чемпіонства, а також налаштовані нарешті виграти і Лігу чемпіонів. Натомість Шальке відверто провалює сезон у чемпіонаті, програвши останні 5 із 6-ти поєдинків. Команда Доменіко Тедеско розмістилась неподалік зони вильоту, а сам тренер перебуває під серйозною загрозою відставки.

Обидві команди не зможуть зіграти оптимальними складами. У господарів поєдинок пропустять дискваліфіковані Отаменді та Фернандінью, через травми не зіграють де Брюйне, Менді та Браво. Під певним сумнівом участь у поєдинку Компані та Стоунза. У Шальке теж проблеми – Маскарель, Шопф та Каліджурі травмовані, а Харіт та Ут за рішенням Доменіко Тедеско навіть не прилетіли у Манчестер.

Окремою "родзинкою" матчу може стати протистояння Олександра Зінченка та Євгена Коноплянки. Становище обох гравців збірної України у своїх командах різне – якщо Зінченко став основним гравцем команди та навіть був визнаний найкращим гравцем місяця, то Коноплянка знову близький до відходу з Шальке, який влітку планує перебудову. Втім, кадрова ситуація "кнаппен" натякає, що Євген може отримати свій шанс у цій грі.

Орієнтовні склади

Манчестер Сіті: Едерсон, Даніло, Вокер, Ляпорт, Зінченко, Бернарду Сілва, Гюндоган, Давід Сілва, Стерлінг, Агуеро, Сане.

Шальке: Ферманн, Стамбулі, Сане, Настасіч, Маккенні, Руді, Очіпка, Бенталеб, Коноплянка, Емболо, Бургшталлер.

Дискваліфіковані: Фернандінью, Отаменді (обидва – Манчестер Сіті)

Травмовані: Де Брюйне, Менді, Браво – Маскарель, Шопф, Каліджурі

Під питанням: Компані, Стоунз

Не зіграють з інших причин: Харіт, Ут (обидва – Шальке).

Прогноз "Футбол 24": 3:0

Шальке провалює сезон у Бундеслізі та після цього матчу сконцентрується на виправленні становища у чемпіонаті Німеччини. Манчестер Сіті впевнено вийде у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

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