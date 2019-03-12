Жезус считает Фернандиньо своим вторым крестным отцом

Нападающий Манчестер Сити Габриэль Жезус рассказал, кто больше помог ему освоиться в команде.

Габриэль Жезус рассказал о поддержке своей бразильской "семьи" в Манчестер Сити, передает Goal.com.

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Вратарь Эдерсон, защитник Данило и португальский хавбек Бернардо Силва помогли Жезусу чувствовать себя как дома, что помогло нападающему достичь рекордных 16 голов за 36 матчей во всех соревнованиях этого сезона.

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Но его главным наставником после переезда в Манчестер с матерью Доно Верой и группой его друзей стал бразильский ветеран Фернандиньо. "Фернандо, которого больше нет в Сити, тоже помог. Но Фернандиньо ... Я считаю, что он стал для меня вторым крестным отцом".



Напомним, что сегодня Манчестер Сити встретится с Шальке в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.