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Жезус пояснив, хто допоміг йому перервати гольову засуху в АПЛ

19:15 230 Читать на русском
Жезус пояснив, хто допоміг йому перервати гольову засуху в АПЛ
Габріел Жезус / фото із соцмереж

Нападник англійського Манчестер Сіті Габріел Жезус поділився емоціями після перемоги над ліверпульським Евертоном (3:1) у 17-му турі Прем'єр-ліги.

"Я намагався забити і третій м'яч, та було важко. Грою команди я дуже задоволений. Евертон має приголомшливий склад. Вони дуже добре зіграли, тому я задоволений. Ми класно грали та перемогли.

Манчестер Сіті – Евертон – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Упевненість у власних силах повернулася до мене, оскільки моя сім'я тут. Це неймовірно допомогло. Мені потрібна сім'я у такі моменти. Боротися за чемпіонство цьогоріч буде важче, тому що суперники стали сильнішими. Думаю, важливо, що ми повернулися у боротьбу за перше місце", – наводить слова Жезуса BBC.

Нагадаємо, що бразильський нападник двічі забив "ірискам" і перервав серію без голів, яка тривала майже 500 хвилин. Ще один гол до свого активу записав Рахім Стерлінг.

Манчестер Сіті впевнено переміг Евертон і повернувся на перше місце

Англія17 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Евертон: Субота 15 грудня 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
3 : 1
Евертон
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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Габріел Жезус Габріел Жезус Манчестер Сіті - Евертон
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