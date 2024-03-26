Жезус змінив фотографію свого профілю в Instagram на стиснутий кулак. Це – символ Black Power, руху, що зародився в США в 1960-х роках для захисту громадянських прав афроамериканців.

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Створений 1966 року символ "Рух Чорної сили" зі стиснутим кулаком став ще більш відомим, коли американські легкоатлети Томмі Сміт і Джон Карлос продемонстрували його по всьому світу на подіумі в Мехіко на Олімпійських іграх 1968 року під час виконання гімну США. Відтоді стиснутий кулак став універсальним символом громадянського опору, особливо проти актів расизму.

Наполі заявив про повну підтримку Жезуса. "Ми приголомшені. Клуб більше не буде дотримуватися ініціатив футбольних інститутів проти расизму та дискримінації. Ми продовжимо реалізовувати їх так, як самі вважатимемо за потрібне", – сказано в заяві.

Нагадаємо, що сьогодні Ачербі був виправданий у справі про расизм. Раніше Жезус стверджував, що Ачербі негарно звернувся до нього, кілька разів назвавши бразильця "нігером". Спортивний суд запросив аудіозаписи розмов арбітрів і відеозапис матчу Інтер – Наполі, проте не знайшов цьому підтверджень.