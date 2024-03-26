Жезус сменил фотографию своего профиля в Instagram на сжатый кулак. Это – символ Black Power, движения, зародившегося в США в 1960-х годах для защиты гражданских прав афроамериканцев.

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Созданный в 1966 году символ "Движения чёрной силы" со сжатым кулаком стал еще более известным, когда американские легкоатлеты Томми Смит и Джон Карлос продемонстрировали его по всему миру на подиуме в Мехико на Олимпийских играх 1968 года во время исполнения гимна США. С тех пор сжатый кулак стал универсальным символом гражданского сопротивления, особенно против актов расизма.

Наполи заявил о полной поддержке Жезуса. "Мы ошеломлены. Клуб больше не будет придерживаться инициатив футбольных институтов против расизма и дискриминации. Мы продолжим реализовывать их так, как сами посчитаем нужным", – сказано в заявлении.

Напомним, что сегодня Ачерби был оправдан в деле о расизме. Ранее Жезус утверждал, что Ачерби некрасиво обратился к нему, несколько раз назвав бразильца "ниггером". Спортивный суд запросил аудиозаписи разговоров арбитров и видеозапись матча Интер – Наполи, однако не нашёл этому подтверждений.