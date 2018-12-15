Манчестер Сіті – Евертон: Жезус забив гол в АПЛ вперше за майже 500 хвилин

В матчі 17 туру АПЛ Манчестер Сіті – Евертон форвард господарів Габріел Жезус перервав неприємну "суху" серію, відкривши рахунок у поєдинку.

Габріел Жезус забив перший гол у матчі на 22 хвилині, вразивши ворота Пікфорда ударом у ближній кут після передачі Лероя Сане.

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Цей гол став для бразильця першим в АПЛ з серпня. Жезус не міг забити протягом 11 матчів, у яких він зіграв 487 хвилин, інформує Opta.

Цікаво, що у другому таймі Жезус оформив дубль, а Манчестер Сіті завдяки перемозі повернув собі лідерство в АПЛ.