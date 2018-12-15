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Манчестер Сіті – Евертон – 3:1 – відео голів та огляд матчу

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Манчестер Сіті – Евертон – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Сіті – Евертон – 3:1 – відео голів та огляд матчу / твіттер Манчестер Сіті

Манчестер Сіті здолав Евертон у поєдинку 17-го туру англійської Прем'єр-ліги. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів зустрічі.

Чемпіонат Англії 2018/19, 17 тур

Манчестер Сіті – Евертон – 3:1

Голи: Жезус, 22, 50, Стерлінг, 69 – Келверт-Левін, 65

Манчестер Сіті впевнено переміг Евертон і повернувся на перше місце

Успіх манкуніанців передусім забезпечив дует Лероя Сане та Габріеля Жезуса. Німець вивіреними передачами двічі знаходив бразильця, а той зумів 2 рази переграти кіпера "ірисок" Джордана Пікфорда.

Один гол Евертон зумів відіграти зусиллями Келверта-Левіна, який замкнув подачу Діня зліва. Проте, Рахім Стерлінг на 69-й хвилині знову відновив статус-кво і встановив остаточний рахунок у матчі – 3:1 на користь Сіті.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія17 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Евертон: Субота 15 грудня 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
3 : 1
Евертон
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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Евертон Відеоновини Евертон Евертон
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