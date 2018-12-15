Манчестер Сіті – Евертон – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті здолав Евертон у поєдинку 17-го туру англійської Прем'єр-ліги. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів зустрічі.

Чемпіонат Англії 2018/19, 17 тур

Манчестер Сіті – Евертон – 3:1

Голи: Жезус, 22, 50, Стерлінг, 69 – Келверт-Левін, 65

Манчестер Сіті впевнено переміг Евертон і повернувся на перше місце

Успіх манкуніанців передусім забезпечив дует Лероя Сане та Габріеля Жезуса. Німець вивіреними передачами двічі знаходив бразильця, а той зумів 2 рази переграти кіпера "ірисок" Джордана Пікфорда.

Один гол Евертон зумів відіграти зусиллями Келверта-Левіна, який замкнув подачу Діня зліва. Проте, Рахім Стерлінг на 69-й хвилині знову відновив статус-кво і встановив остаточний рахунок у матчі – 3:1 на користь Сіті.