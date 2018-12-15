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Манчестер Сіті впевнено переміг Евертон і повернувся на перше місце

16:23 538 Читать на русском
Манчестер Сіті впевнено переміг Евертон і повернувся на перше місце
Жезус відкриває рахунок в матчі / Соцмережі

В матчі 17 туру АПЛ Манчестер Сіті без проблем розібрався з Евертоном та очолив турнірну таблицю. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 17 тур

Манчестер Сіті – Евертон – 3:1

Голи: Жезус, 22, 50, Стерлінг, 69 – Келверт-Левін, 65

Розпочали 17 тур в Англії чинні чемпіони матчем проти непоступливого Евертона. Зі стартовим свистком Манчестер Сіті звично забрав м'яч під свій контроль, однак Евертон гостро огризався. Перший по-справжньому гольовий момент втратив Рішарлісон, пробивши трохи над поперечкою. У відповідь Делф не зміг влучити з забійної позиції, а вже через 2 хвилини Жезус вивів "містян" вперед в рахунку з передачі Сане. Наприкінці тайму бразилець забив ще раз, однак гол скасували через офсайд, але Габріель без дубля не лишився. І знову асистував Сане, який чудовим навісом знайшов нападника в штрафному. Евертон зумів відіграти один гол, Келверт-Левін замкнув класний навіс Діня. Однак останнє слово було за Манчестер Сіті, Стерлінг також головою замкнув подачу Фернандінью. Відзначимо, що Зінченко потрапив у заявку до матчу, однак так і не з'явився на полі.

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Завдяки цій перемозі Манчестер Сіті набрав 44 очки і тимчасово обігнав Ліверпуль, який завтра зустрінеться з Манчестер Юнайтед. Евертон з 24 пунктами залишився на 7 позиції.

Англія17 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Евертон: Субота 15 грудня 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
3 : 1
Евертон
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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Евертон Головне Евертон Евертон
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